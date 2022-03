Giornata mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, sabato a MADDALONI la “Marcia in blu”

MADDALONI – Il Movimento Civico “ Cambiamo Insieme” organizza la “ Marcia in blu” in occasione della “ Giornata mondiale della Consapevolezza dell’Autismo” per Sabato 2 Aprile 2022. Il Movimento per l’occasione ha invitato tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti in Città a partecipare alla “marcia”. Il raduno ci sarà alle ore 09.30 in viale Europa ( nell’area adiacente ed esterna all’ Istituto scolastico San Domenico) e la partenza è prevista per le ore 10.00 con arrivo in Piazza Don Salvatore D’ Angelo . La Marcia vedrà la partecipazione del Sindaco Andrea De Filippo e di altre autorità regolarmente invitate. Il Movimento Cambiamo Insieme tramite questa “passeggiata” intende sensibilizzare la cittadinanza e l’opinione pubblica su questo tema.