PARETE/LUSCIANO – Ancora un incidente tra auto e moto in provincia. E’ accaduto poco fa in viale Europa, al confine tra Parete e Lusciano. L’uomo in sella allo scooter è caduto dal mezzo rimanendo ferito.

Un’ambulanza del 118 è intervenuta per soccorrere il centauro e trasportarlo in ospedale. Ancora poco chiara la dinamica dell’impatto.