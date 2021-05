Giovane 24enne tenta di impiccarsi, salvato in extremis dalla sorella

SPARANISE – Giovane 24enne tenta di togliersi la vita impiccandosi. E’ quanto accaduto questa mattina poco dopo le 12 in via Capodimonte, a Sparanise. Il ragazzo era a casa di un congiunto quando ha deciso di portare a termine il suo tragico piano. A salvargli la vita, ancora qualche minuto dopo e l’epilogo sarebbe stato tragico, la sorella. Sul posto i sanitari che hanno trasferito il ragazzo all’ospedale di Sessa Aurunca dove le sue condizioni sembrerebbero essere serie ma non da compromettere la vita del giovane. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Capua.