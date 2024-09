Giovane casertano nel tunnel della droga. Arrestato mentre spacciava per comprarsi le dosi: ora una nuova occasione

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN NICOLA LA STRADA – Le droghe pesanti sono una calamità. La criminalità organizzata è riuscita negli anni ad abbassare il costo dei prodotti, rendendo possibile acquistare dosi a poco costo. Questo ha ovviamente provocato negli anni un aumento dei giovani che ne fanno uso.

È il caso di M.M., giovane di San Nicola la Strada, arrestato nei mesi scorsi mentre fu scoperto a spacciare droga.

Il giovane aveva potuto usufruire del regime degli arresti domiciliari, a seguito dell’istanza presentata dal suo avvocato, Achille D’Angerio.

Ma pochi giorni dopo fu beccato in giro per San Nicola la strada, violando, quindi, le regole del regime domiciliare. Il ragazzo aveva spiegato che stava andando a prendere del metadone, ovvero quella sostanza che serve a combattere la tossicodipendenza. Niente da fare, fu comunque deciso il trasporto in carcere di M.M.

Nelle scorse ore, però, sempre su istanza del suo avvocato, il giovane ha potuto trasferirsi dal carcere di Santa Maria Capua Vetere alla comunità Onlus Le Ali di Caserta, dove intraprenderà un percorso per superare questa terribile piaga che lo affligge.