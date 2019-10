Giovane donna morta dopo aborto, processo d’Appello per 7 medici

CASERTA – Slitta al 21 gennaio prossimo davanti ai giudici della Corte di Appello di Napoli, il processo per 7 medici degli ospedali di Caserta e Marcianise, condannati lo scorso anno (3 invece furono assolti) per la morte colposa di Maria Ammirati, la donna di 35 anni deceduta nel 2012 dopo un aborto e un’odissea tra lo studio medico del ginecologo privato e le due strutture sanitarie. L’avvio del processo di secondo grado, previsto per oggi, è slittato per un difetto di notifica ad uno dei medici imputati. Nel corso degli anni di attesa della conclusione del processo di primo grado, la madre di Maria, originaria di Marcianise, aveva tappezzato di grandi manifesti alcune strade della provincia di Caserta, invocando più volte giustizia per quanto accaduto a sua figlia.