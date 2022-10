Giovane liceale avvicinata e molestata da un uomo in bicicletta

E’ accaduto questa mattina alle 9,00 circa nei pressi del Parco delle Fortificazioni

CAPUA – Uomo tenta di molestare ragazzina. E’ accaduto questa mattina in via Napoli nei pressi del Parco delle Fortificazioni a Capua. A raccontare l’accaduto è un utente Facebook nel gruppo cittadino di “S.P.Q.C. Capua ai Capuani”. Dal quanto raccontato dal signor Farina una giovane studentessa frequentante il secondo anno delle superiori, probabilmente del vicino liceo, è stata avvicinata da un uomo in bicicletta il quale ha cominciato a toccare la giovane offrendole soldi in cambio. Fortunatamente la ragazza è riuscita a scappare. L’autore del post conclude rivolgendosi al sindaco, Adolfo Villani, invitandolo ad istituire un servizio di sorveglianza nei pressi degli istituti del territorio nell’orario di inizio e fine lezioni.

