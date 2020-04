Nessun funerale per il 33enne, come imposto dalle disposizioni per l’emergenza sanitaria

SAN FELICE A CANCELLO – Avverrà domani, mercoledì 15 aprile, la tumulazione della salma di Attilio Martinisi, il 33enne morto nel sonno il giorno del venerdì santo e ritrovato esanime dai familiari nel suo letto.

Come ormai sta accadendo da un mese, non potranno essere celebrati i funerali come impongono le disposizioni per l’emergenza da Coronavirus.