Giovane musicista di TEANO vince due premi all’IYMC 2021. Stesso riconoscimento per due suoi giovani allievi

TEANO – (Pietro De Biasio) Ancora importanti riconoscimenti per il giovane musicista teanese Ugo Raimondi. Il talentuoso compositore di Teano si è aggiudicato 2 Primi Premi all’International Youth Music Competitions – IYMC 2021 (Sezione composizione) di Atlanta (USA) nella categoria 27 anni in su. Più volte protagonista di eventi nazionali ed internazionali ha ricevuto tali riconoscimenti con 2 brani per flauto solo: “Il culto del dio Fujin” e “L’eterno mutare del mio Io”.

“Mi riempie di orgoglio aver vinto questi premi, commenta il giovane compositore, tuttavia voglio sottolineare soprattutto quello vinto dai miei due allievi che hanno frequentato il mio laboratorio di composizione presso l’Istituto Aladino di Martino di Portici”. Infatti, i suoi allievi Stefano Scognamiglio nella categoria “19-26 anni” e Rosa Sorgente nella categoria “14-18 anni” hanno vinto entrambi il primo premio nello stesso concorso di composizione. Un risultato che riempie d’orgoglio sia il maestro Raimondi come docente, sia l’istituto Aladino di Martino di Portici dove i giovani allievi hanno frequentato il suo laboratorio musicale di composizione.

L’altra “chicca” arriva dal Giappone. La sua composizione “Sinfonia Yokai” è tra le 12 composizioni premiate alla prima edizione dell’Ise-Shima Composition Competition su ben 490 partiture da tutto il mondo. Per lui un riconoscimento inaspettato: “Sono davvero felice di questo riconoscimento sia perché ho condiviso il podio con dei compositori davvero eccezionali, sia perché amo il Giappone e la loro cultura ed ho sempre sognato di ottenere qualche riconoscimento lì”. Piccola nota conclusiva: il maestro Ugo Raimondi se è diventato il musicista che è, lo deve solo a se stesso, alla sua caparbietà, alla sua passione, alla sua determinazione e all’importanza che ha dato allo studio.