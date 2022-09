Giovanni muore a 45 anni: “Ciao Rambo”

CANCELLO ED ARNONE (Lidia e Christian de Angelis) Dolore per la scomparsa di Giovanni Leggiero 45 anni. Un ennesimo doloroso lutto affligge la comunità la scomparsa prematura di un uomo perbene, sposato e padre di figli. L’uomo era molto conosciuto in paese, tutti lo chiamavano Rambo, era un personaggio stimato e benvoluto. I funerali si svolgeranno domani alle 16 presso la Chiesa Maria Regina di tutti i Santi. Tanti i messaggi di addio. Angelo Sammarco “Nella nostra comunità, a modo tuo, sei stato un personaggio e per questo non morirai mai caro Giovanni, perché ogni giorno ci sarà sempre qualcuno che parlerà di te Ciao Rambo!”

“Le aquile di Cancello Arnone si stringono al dolore della perdita del cognato del collega Bikers Antonio Lombardi (Giovanni Leggiero) tra l altro amico di tutti. Condoglianze a tutta la famiglia Leggiero. RIP GIOVANNI TI RICORDEREMO SEMPRE!”