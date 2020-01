Gira armato di manganello. Denunciato il genero del boss

SESSA AURUNCA – Trovato in possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, denunciato a piede libero E.S., 45enne di Sessa Aurunca. L’uomo, ex affiliato al clan Muzzoni, nonché genero del boss Di Lorenzo, è stato trovato in possesso di un manganello di ferro telescopico dagli agenti del commissariato di Sessa Aurunca mentre si trovava a bordo della sua auto in sosta.

Gli agenti, rinvenuto l’oggetto contundente e visti i precedenti di E. S. ed i legami col clan, hanno proceduto al deferimento presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere.