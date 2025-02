Gita con gli amici finisce male per un 24enne, incidente alla guida di un quad: operato d’urgenza per un’emorragia interna

Fortunatamente il giovane sta bene e presto potrà fare ritorno presso la sua abitazione

ALIFE – Incidente, ieri pomeriggio, per Alessio, 24enne di Alife. Il giovane era in sella ad un Quad e si trovava in compagnia di altri amici, quando, per cause ancora in corso di accertamento, improvvisamente il mezzo si sarebbe ribaltato.

Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Piedimonte Matese dove i medici hanno evidenziato una emorragia interna, dovuta ai gravi danni subiti dalla milza durante la caduta, a seguito della quale si è reso necessario un intervento chirurgico, eseguito in laparoscopia dal primario Gianfausto Iarrobino, perfettamente riuscito. Il giovane sta berne, respira da solo, è vigile e presto potrà fare presto ritorno presso la sua abitazione