Giudice ne dispone i domiciliari, imputato da 8 giorni in carcere in attesa del braccialetto elettronico

Francolise – Si trova ormai da 4 mesi in carcere, nonostante da ben 8 giorni il giudice ne abbia sostituito la misura cautelare ai suoi danni, disponendo i domiciliari.

L’uomo, un 40enne di Francolise imputato in un processo che lo vede accusato di stalking ai danni della propria ex, attende ormai da più di una settimana la consegna del braccialetto elettronico, dispositivo che gli consentirebbe di poter lasciare la casa circondariale.

Tuttavia, pare che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria non abbia ancora dato il via libera per la consegna del dispositivo, il cui noleggio ha un costo di 115 euro giornalieri.

Nel frattempo è stata fissata una nuova udienza, che si terrà la settimana prossima e vedrà la vittima chiamata a testimoniare sulle presunte persecuzioni dell’imputato, difeso dall’avvocato Salvatore Piccolo.