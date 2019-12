GIUGLIANO: giovane mamma muore in casa. I suoi due bambini la vegliano

GIUGLIANO (d.l.) – E’ accaduto ieri sera in una traversa del Corso Campano di Giugliano. Maria M. 34 anni è stata ritrovata priva di vita nel bagno della sua abitazione. Durante il pomeriggio il marito l’ ha telefonata diverse volte fino a quando a rispondere è stato il suo bambino , 4 anni, che ha allertato il papà dicendogli “ mamma si è addormentata per terra nel bagno , sta ancora dormendo “. L”uomo ha subito capito che qualcosa non andava. Si è precipitato a casa allertando i soccorsi e al suo rientro ha trovato la giovane donna riversa a terra priva di vita vegliata dai loro due bambini di appena 4 anni e 18 mesi. Maria era incinta anche del terzo figlio. Disposto il sequestro della salma e l’esame autoptico per chiarire l’esatta dinamica della morte