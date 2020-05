Giulia Palombino, ARTISTA CASERTANA conosciuta in tutto il mondo. Guarda il suo lavoro sulle mascherine anti-coronavirus

CASERTA (pm) – A gennaio di quest’anno, dando notizia dell’iniziativa della bella ed apprezzata rivista cittadina di cultura ed attualità Polis che esponeva presso lo studio aA29 Project Room di via Turati le copertine pubblicate nei suoi quattro anni di attività, facevamo conoscere ai nostri lettori la poco più che trentenne artista casertana Giulia Palombino. Ricordavamo come, dopo la licenza liceale conseguita presso il ginnasio Giannone, si fosse formata artisticamente a Venezia, dove era ammessa alla prestigiosa e selettiva IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia, università pubblica fondata nel 1926 , di eccellenza nei campi dell’architettura, del design, del teatro, della moda e delle arti visive), perfezionandosi quindi a Londra.

Approdata a Berlino attraverso quei canali insondabili che solo l’arte determina, vi si è stabilita da alcuni anni svolgendo la sua attività di pittrice e di illustratrice, con interessi anche nell’ambito della videoanimazione e del collage. Sia in Germania che in Giappone ha illustrato, in particolare, alcune note collane di libri per bambini e ragazzi.

Oggi ne ripresentiamo la figura artistica a proposito di una sua recente realizzazione che ha a che vedere, manco a dirlo, con la pandemia di coronavirus. Un lavoro che lei definisce solo un’illustrazione tecnica realizzata per conto dell’azienda berlinese Alma Alloro che produce mascherine mediche, ma che – per quanto ci riguarda – rappresenta un compendio di stile e di finezza.

In effetti, si tratta della rappresentazione di mani che si affaccendano con una mascherina sanitaria, ma la figurazione è frutto evidente di una matura sensibilità, di studio del disegno classico reinterpretato attraverso il dominio della tecnica, con un effetto pregevole. Il tratto, netto, equilibrato, armonioso, è una cifra della Palombino, che si rinviene in tutta la sua produzione. Cogliamo l’occasione per farne una rassegna, sicuri che non potrà non piacere.

Sarebbe auspicabile che l’attuale assessore alla cultura, ridestando quegli uffici dal letargo in cui sembrano precipitati da anni, solleciti solo in direzione di sovvenzioni e di appalti di servizi che potrebbero essere assicurati con risorse interne, potesse valorizzare, come merita, la nostra concittadina, classica Nemo propheta in patria. Approfittando di questa incursione nell’ambito comunale, ribadiamo come sia una vergogna che la biblioteca comunale del capoluogo, già strutturalmente malmessa, ancora oggi non disponga di un’emeroteca. Che non avvii con proprio personale – senza buttare soldi con salate commesse private – la digitalizzazione integrale del patrimonio librario, a causa di condizionamenti e resistenza interne, considerando che l’operazione non richiederebbe che buona volontà nel clima di pacato ozio che si coglie in via Macello e la disponibilità di qualche spicciolo per l’acquisto di uno scanner, tra i tanti economici che sono in vendita.

Qui, alcuni lavori di Giulia Palombino

Queste, le copertine degli album di due band musicali illustrate dalla Palombino

Questa, una sua videoanimazione