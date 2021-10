Giuseppe Castaldo è il nuovo prefetto di CASERTA

Caserta – A sostituire il prefetto Raffaele Ruberto, che, come abbiamo riferito ieri, lascia Caserta per la prefettura di Torino, arriva il prefetto Giuseppe Castaldo dalla sede di Pisa.

Castaldo, sessantenne, originario di Napoli, si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli nel dicembre 1984 con il massimo dei voti ed è abilitato alla professione di avvocato dal 1988.

Entrato nella carriera prefettizia nel 1988, ha prestato servizio presso la Prefettura di Imperia, occupandosi di ordine pubblico, di protezione civile, di polizia amministrativa e di materia elettorale.

Successivamente, trasferito presso il Ministero dell’Interno, vi ha ricoperto incarichi di funzione dirigenziale in diversi Uffici, venendo promosso viceprefetto nel 2001.

Inoltre, ha ricoperto l’incarico di Commissario straordinario presso i Comuni, sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata, di Lusciano, di Condofuri (RC) e di Reggio Calabria.

Ha svolto, inoltre, le funzioni di Commissario straordinario presso il Comune di Amalfi (SA), di sub commissario presso il Comune di Roma e di Commissario straordinario presso il Comune di Martina Franca (TA). Nel gennaio 2017 era nominato Prefetto e destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Siracusa.

Nel novembre 2018 veniva designato a Prefetto di Pisa, sede che ora lascerà per quella di Caserta. Qui, come il suo predecessore Ruberto, assumerà anche le funzioni di Commissario straordinario del governo per le aree di Castel Volturno.