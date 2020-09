Gli ARRESTI a MADDALONI. Fiumi di droga spacciata dal gruppo delle palazzine Iacp: 56 cessioni accertate

MADDALONI – Avevano organizzato una piazza di spaccio a Maddaloni: cinque le persone arrestate, di cui tre condotte in carcere e tre ai domiciliari e due divieti di dimora (LEGGI QUI I NOMI). A eseguire le misure cautelari, emesse dal tribunale di Napoli su richiesta della locale Dda, i carabinieri della locale Compagnia. Il provvedimento scaturisce dall’attività d’indagine, condotta da aprile 2017 a novembre dello stesso anno, nata come sviluppo investigativo dopo l’omicidio di Francesco Correra, avvenuto nel settembre 2015 per motivi riconducibili alla gestione della piazza di spaccio di via Feudo.

I militari del Nucleo operativo sono così riusciti a ricostruire l’effettiva esistenza di un articolato gruppo criminale dedito al traffico e allo spaccio di hashish, cocaina, eroina e crack che aveva come base logistica proprio il comprensorio di case Iacp di Maddaloni, via Feudo 54. Durante l’attività di indagine sono stati riscontrati 56 episodi di cessione di sostanza stupefacente. Intercettazioni telefoniche, ambientali e video hanno permesso di identificare il capo del sodalizio che si serviva di più pusher. Gli altri componenti si spartivano il controllo di una determinata e ben precisa attività all’interno del gruppo.