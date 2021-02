Gli errori dei poveri e le doverose scuse a Beniamino e ad Enzo Schiavone

CASTEL VOLTUNO – A volte la concitazione, collegata al fatto che noi siamo e vogliamo rimanere un giornale povero perchè solo questo ci potrà consentire di continuare ad essere un giornale libero, fa brutti scherzi. Circa un’ora fa abbiamo pubblicato la notizia relativa all’arresto di Michele Schiavone, imprenditore leader in provincia di Caserta nel settore delle residenze per anziani. Abbiamo scritto della sua diretta parentela con Massimo Schiavone, ex presidente del consiglio comunale di Sessa Aurunca, nonchè candidato alle regionale per il Pd. Erroneamente, abbiamo anche ascritto alla sua consanguineità il nome di Beniamino Schiavone, neo Presidente di Confindustria. In effetti Beniamino Schiavone non è il figlio di Michele Schiavone bensì di Enzo Schiavone patron della clinica Pineta Grande. Ovviamente l’omonimia relativa ai cognomi e il fatto che esiste una similitudine nell’attività professionale e imprenditoriale ci ha indotti in errore. Immediatamente abbiamo rimediato e ovviamente in questa circostanza non abbiamo nessuna difficoltà a porgere le nostre scuse a Beniamino Schiavone e ad Enzo Schiavone della clinica Pineta Grande.