CAPUA. Gli notificano l’ordinanza di accertamento sanitario obbligatorio e si da alla fuga: inseguito e bloccato dopo ore dalla polizia municipale

Dopo la fuga iniziale è stato rintracciato e bloccato dai carabinieri ma l’uomo è riuscito per una seconda volta a fuggire al controllo dei militari. Rintracciato dopo ore, dagli agenti della municipale, per le vie del centro storico

CAPUA – Mattinata movimentata quella di oggi in via Parisi a Capua, dove una pattuglia della polizia municipale si è recata presso l’abitazione di F.A., residente in uno dei parchi della zona, per notificare un’ordinanza sindacale ASO (Accertamento Sanitario Obbligatorio). L’uomo, un trentenne del posto, avrebbe dovuto presentarsi alle ore 12:00 presso il Centro di Salute Mentale della città di Fieramosca, ma non si è mai recato all’appuntamento.

A seguito dell’assenza, su richiesta dell’unità operativa di salute mentale, la polizia municipale è nuovamente intervenuta presso l’abitazione dell’uomo il quale ha accolto gli agenti con ostilità: il 30enne si è, infatti, rifiutato categoricamente di sottoporsi alla visita, ha chiuso ogni forma di dialogo con gli agenti sbattendo loro la porta in faccia.

Nel tentativo di una trattativa, attraverso una finestra, che però si è rivelata infruttuosa l’uomo ha smesso di dialogare con i vigili dandosi alla fuga, da un ingresso secondario sul retro della casa, nelle campagne circostanti.

È scattata subito una vera e propria caccia all’uomo che si è conclusa con l’intervento di una pattuglia dei carabinieri nei pressi della Facoltà di Economia e Commercio in Corso Gran Priorato di Malta. I militari a quel punto hanno richiesto l’intervento di una seconda pattuglia della radiomobile e mentre in ausilio giungeva nuovamente la municipale, l’uomo è riuscito a fuggire ancora una volta.

Dopo quasi due ore di ricerche la caccia a l’uomo si è conclusa per le vie del centro storico dove questa volta i caschi bianchi sono riusciti a bloccare il 30enne e ad affidarlo alle cure dei sanitari.