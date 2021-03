Gli ruba le credenziali dell’home banking e si fa un bonifico di 14mila euro. Denunciata 50enne

CASERTA – I carabinieri della stazione di Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, hanno denunciato una 50enne della provincia di Caserta, ritenuta responsabile del reato di “truffa”. Le indagini hanno permesso di far luce su alcuni bonifici effettuati dal conto corrente della vittima che, in fase di denuncia, disconosceva tali operazioni: ignoti, mediante l’invio di SMS al malcapitato, erano riusciti ad ottenere le credenziali di accesso alla sua “home banking” ed effettuato a proprio favore un bonifico di 14mila euro.

Bloccato immediatamente il flusso, l’attività d’indagine condotta dai carabinieri ha consentito l’identificazione della presunta responsabile che è stata denunciata alla competente Autorità Giudiziaria.