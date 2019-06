GOLDEN TULIP VOLALTO A1. Oggi l’assemblea della Lega. Decisivo il voto del presidente Turco per format playoff, finale unica e data d’inizio

CASERTA – Una riunione importantissima, che ha portato a novità assolute. La prima riguarda i play off: cinque proposte sul tavolo, passa la quinta: delle 14 formazioni partecipanti ben 12 disputeranno la seconda fase dei play off (il voto di Caserta è stato determinante, votando a favore di questa proposta che è passata con 7 voti a 6 in quanto un Club era assente). Una decisione che permette quindi a tutte le squadre di poter lottare fino alla fine per la conquista della post season.

L’altra novità assoluta riguarda la finale: gara secca in campo neutro in una sola sfida si deciderà chi vincerà lo Scudetto 2019-20 (anche in questo caso Caserta ha votato a favore).

Il campionato partirà il 13 ottobre anziché il 6 ottobre (ancora Caserta ha votato a favore).

Adesso si parte e ai nastri di partenza ci sarà anche la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta tra le magnifiche 14, unica realtà di tutto il Mezzogiorno.