Grande festa per nonna Maria. Ha compiuto 100 anni. Il messaggio dei figli

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (Lidia e Christian de Angelis) Auguri nonna Maria Zito, raggiunti i 100 anni. Straordinario traguardo per la splendida nonnina, vedova di Pasquale Giudicianni, che ieri ha compiuto 100 anni. La donna donna forte e solare, ha festeggiato con la sua numerosa famiglia, 6 figli e 21 nipoti, 33 pronipoti, l’agognato traguardo in ottima forma e con il suo incantevole sguardo, di chi ha visto la storia di un paese nell’evoluzione di 100 anni.

I figli le hanno augurato questo: “Mia cara Mamma oggi compi 100 anni vorrei augurarteli in modo unico,speciale.Pochi figli hanno la fortuna di avere una Mamma fino a quella che e la tua meravigliosa età ringrazio Dio per questo e spero di averti con me ancora per tanti anni per me una Mamma dovrebbe vivere in eterno.AUGURI DOLCE E SPLENDIDA MAMMA IL MIO CUORE E COLMO DI DI GIOIA !!! TI VOGLIO TANTO BENE!”.

La donna per la famiglia e la comunità è un esempio di vita e determinazione, una bellissima notizia per tutti, un evento eccezionale che ha portato grande gioia in città.