AVERSA. Grande successo del professore e cantante per passione Giuseppe Mariniello a “The Voice Senior”

Aversa (pm) – Ad aprile dell’anno scorso, nel pieno della quarantena per l’imperversare del covid 19, avemmo il piacere di ospitare Giuseppe Mariniello da Aversa, il quale, professore di professione ma con una viscerale passione per la canzone, si era reso protagonista di una singolare iniziativa, come le molte simili che si stavano avendo nel paese, volendo alleviare le angustie di quel triste periodo.

Come dicevamo allora: “Parodiando il testo della celeberrima canzone La Guerra di Piero (1966) di Fabrizio de Andrè ha descritto, con ottima metrica e voce intrigante, la nostra condizione odierna, cogliendo qua e là spunti dal reale” (qui il link). E nella circostanza proponemmo ai nostri lettori il video della sua bella ed originale performance. La quale non a caso ebbe un particolare seguito, se oggi il docente aversano è tornato alla grande in una prestigiosissima e seguita ribalta nazionale. Ieri sera, difatti, si è esibito nella nota trasmissione musicale di prima serata di RAI 1 The Voice Senior, condotto dalla popolare Antonella Clerici. Alla quale, come si può ben capire, non è facile arrivare se non si è autenticamente bravi. Il seguitissimo programma, versione italiana di quello originario olandese, ricerca i talenti canori senior disseminati nel paese del “bel Canto”. Il format vede aspiranti cantanti ultrasessantenni che si sfidano sulle note di grandi successi davanti ai giudici.

E la giuria è di tutto riguardo, essendo composta da autentiche star della musica italiana, quali sono le mitiche Loredana Bertè e Orietta Berti, e Gigi D’Alessio e Clementino.

Giuseppe Mariniello, dopo aver raccontato il suo trasporto per la musica ed alcuni divertenti aneddoti della sua carriera da principiante – come quello di quando, partecipando al suo primo concorso canoro a poco più di dieci anni, dimenticò le parole della canzone – si è esibito nel brano Jerusalema, successo internazionale di Master KG, pseudonimo di Kgaogelo Moagi, cantante e disc jockey sudafricano.

E’ stato un trionfo vero e proprio, anche perché l’esecuzione ha messo in evidenza capacità canore ed interpretative davvero straordinarie. La voce di Mariniello ha visibilmente emozionato e convinto i giudici, tanto che Clementino si è alzato e lo ha abbracciato più volte, facendogli i complimenti più aperti.

Forse anche per questo, quando, come prevede il programma, Mariniello ha dovuto aderire ad uno dei team che fanno capo a ciascuno dei giurati e che si sfideranno dopo queste puntate di ingaggio, ha scelto senza esitazione quello del rapper napoletano.

Ma per cogliere la bravura del cantante ed il clima magico della serata consigliamo di guardare il video che pubblichiamo. E poi ci saprete dire, anche per seguirlo nelle prossime puntate !

QUESTO IL VIDEO