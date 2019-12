Grande successo per la raccolta fondi dell’associazione In Azione, contro la fibrosi cistica

CASERTA – Grande successo per l’evento organizzato dall’associazione IN AZIONE per la raccolta fondi a favore della fondazione per la ricerca contro la fibrosi cistica di cui è Presidente Matteo Marzotto. A salutare l’evento è intervenuto Don Antonello Giannotti che, dopo la sua benedizione natalizia, ha ricordato l’importanza di questi eventi benefici che rispecchiano appieno l’amore e la carità cristiana. “Siamo felicissimi di essere riusciti a sensibilizzare tanti amici – esordisce Lina Ferrara, presidente dell’associazione IN AZIONE- e a dare un aiuto concreto alla ricerca scientifica contro questa malattia genetica che, devo ammettere, fino a quando non ho avuto il piacere di conoscere le delegate campane della fondazione, non sapevo fino in fondo delle gravi conseguenze invalidanti che porta ai polmoni. È stata una serata emozionante in cui si sono susseguiti momenti significativi: dalla commozione iniziale del video inviato dalla fondazione, all’allegria trasmessa dallo show di Alessandro Bolide di Made in Sud, per finire con un messaggio di speranza trasmesso dalla cantante Swami che, pur essendo affetta da tale malattia, coltiva caparbiamente la sua passione e ci ha donato la performance del suo ultimo inedito, molto apprezzato dai presenti. Grazie a tutti coloro i quali hanno consentito la riuscita di questo evento, conclude Lina Ferrara, ma l’attività dell’associazione non si ferma e già abbiamo messo in programma nuovi eventi per offrire contributi di idee, progetti ed azioni per la nostra città.”