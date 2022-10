Gravemente ferito nello schianto sulla Nola-Villa Literno, Pio finalmente torna a casa

A seguito del violento schianto l’auto sulla quale viaggiava in compagnia di altri due amici volò giù da un cavalcavia

ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) Arriva finalmente la buona notizia che uno dei tre ragazzi coinvolti nel grave incidente sulla Nola/Villa Literno, si è ripreso ed è tornato a casa. Pio, ricoverato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno e sottoposto ad un delicato intervento per il quale ha necessitato anche di sangue, è finalmente ritornato a casa.

La lieta notizia è stata diffusa attraverso un post Facebook da un amico, Pasquale S. che scrive :”Buongiorno gruppo anche Pio Mancini ha fatto ritorno a casa ,oggi è un giorno di festa per le loro famiglie è per tutta la comunità Ortese. Auguriamo a tutti è 3 ragazzi che furono coinvolti in un brutto accidenti automobilistico, una pronta è presta guarigione.”