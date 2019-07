GRICIGNANO D’AVERSA. Crolla una antica volta: boato tremendo e paura tra i residenti di via Larga

GRICIGNANO D’AVERSA (Christian e Lidia de Angelis)- Stamani un boato ha destato l’attenzione degli abitanti di via Larga, nei pressi dello studio commercialistico del primo cittadino.

Ancora indefinite le cause del crollo. Sul posto prontamente sono giunti i caschi rossi e la municipale locale per mettere in sicurezza l’area, interdicendola al traffico veicolare; inoltre è stata emessa ordinanza di sgombero precauzionale per alcuni residenti della zona, in attesa di ulteriori accertamenti e verifiche strutturali. Il sindaco pare abbia rassicurato tutti sul fatto che saranno svolte tutte le verifiche per accertare le cause di tale crollo e e che l’area sia in sicurezza per poter far tornare le famiglie nelle proprie abitazioni.