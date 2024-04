Guai in un bosco del casertano: denuncia e multa

TEANO – Si è appena conclusa la campagna di controlli “Bosco Sicuro”, predisposta dal Comando Carabinieri per la Tutela Forestale e dei Parchi, che ha visto i reparti forestali coinvolti nella verifica della corretta applicazione delle normative nazionali e regionali di settore.

L’obiettivo dei controlli è stato quello di” contrastare gli effetti negativi delle utilizzazioni forestali, con accertamenti relativi ai turni, modalità, intensità ed epoca per effettuare interventi di tagli boschivi”.

Su 270 controlli eseguiti, 61 sono risultati non conformi, comportando sanzioni amministrative per un totale di 44.419 euro.

In particolare, nel comune di Teano è stato denunciato, grazie ad attività di indagine eseguita con l’ausilio di un drone, un uomo per aver estirpato 4 ettari di bosco di specie Acacia. Allo stesso è stato elevata sanzione amministrativa pari ad euro 13.800.

Le condotte illecite maggiormente rilevate sono state, il mancato rilascio di matricine (alberi porta seme indispensabili per rinnovare il bosco) e il taglio effettuato in maniera difforme da quanto previsto nelle comunicazioni e nelle autorizzazioni.

Rilevati anche illeciti penali riguardanti la trasformazione d’uso del suolo eseguita in assenza dell’autorizzazione prevista o in difformità da essa, per i quali sono state denunciate 18 persone.

L’attività di controllo è stata svolta prevalentemente su aree boscate sottoposte a vincolo idrogeologico e a rischio frana, su parchi Regionali e su aree naturali protette quali i siti di importanza comunitaria della Rete Natura 2000 e si inquadra tra gli ambiti di collaborazione delle Unità Forestali Carabinieri previsti dalla vigente convenzione con la Regione Campania.