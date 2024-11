GUARDA FOTO E VIDEO. Incendio nel cuore di CASERTA. Casa di mamma e figlia prende fuoco. IL RESOCONTO UFFICIALE

I vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta sono impegnati in questi momenti per spegnere un grosso incendio che si è sviluppato in un appartamento al terzo piano di un condominio al civico 195 in Corso Trieste a Caserta. Una grossa colonna di fumo nero si è alzata in cielo e dalle finestre si vedono le fiamme uscire. #notizie #caserta #napoli #incendio #video #news #perte #perteeee