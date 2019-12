GUARDA I VIDEO. Bombola esplosa nel palazzo. Residenti sgomberati

VITULAZIO – Ritorniamo sulla notizia che abbiamo diffuso ieri sera, a proposito dell’esplosione di una bombola di gas in una palazzina. Pubblichiamo due video in calce, che mostrano l’incendio sviluppato dopo lo scoppio. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Il boato è stato sentito da molti cittadini residenti nella zona di via Dante, dove si trova la palazzina.

Ora bisognerà attendere l’esito dei sopralluoghi dei vigili del fuoco e dei tecnici del comune. Il palazzo per il momento è stato completamente sgomberato.