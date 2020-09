GUARDA I VIDEO. CASTEL CAMPAGNANO ALLE ELEZIONI. Il candidato sindaco Pasquale Di Nardo analizza il grande tema dei rifiuti: servizio al cittadino e troppe proroghe che minano la trasparenza degli appalti

L’avvocato sfiderà domenica e lunedì prossimi Pasquale Campagnano

CASTEL CAMPAGNANO – L’avvocato Pasquale Di Nardo sta conducendo una campagna elettorale, finalizzata a convincere i suoi concittadini di Castel Campagnano a sperimentare una via nuova, un sentiero di rinnovamento rispetto alla tradizione, apparentemente inossidabile, granitica in un passato che ha il marchio di fabbrica di Campagnano.

Ed è per questo motivo che l’altra sera nel corso di un comizio ha cercato realizzare un’operazione tipica di chi prova ad essere credibile sul fronte del cambiamento. E’ entrato nel merito di alcuni grandi temi, a partire da quello dei rifiuti, dell’ambiente evitando di rimanere confinato al clichè delle parole d’ordine e degli slogan stereotipati.

Come potrete vedere dai video che pubblichiamo, Pasquale Di Nardo è entrato profondamente in un meccanismo che ha dimostrato di conoscere, sia per quel che riguarda gli aspetti tecnico-operativi, sia per quel che riguarda (ma questa è la sua professione) gli aspetti giuridici.

Molto interessante, al di la della citazione sul lavoro del nostro giornale, l’accento che ha posto sul problema delle proroghe, vera e propria bandiera, secondo lui, dell’incertezza del diritto, vero e proprio simbolo di una relazione impropria, sbagliata tra pubblica amministrazione, tra le persone che ricoprono funzioni istituzionali di rappresentanza popolare e un certo mondo delle imprese che sviluppa i suoi fatturati solo e solamente grazie alle commesse pubbliche.

Ma i temi trattati da Di Nardo sono stati molto interessanti e anche numerosi. Per cui avendo a dipsozione delle immagini video, possiamo, per una volta, ridurre all’osso l’articolo di introduzione affidnado l’attenzione dei nostri lettori a ciò che il candidato sindaco ha detto direttamente parlando al cospetto di motli cittadini di Castel Campagnano.

