GUARDA I VIDEO. Molesta una ragazza e viene pestato: identificato e denunciato un 48enne e i suoi aggressori

Il fatto si è verificato all’esterno di un bar lungo il corso principale

FALCIANO DEL MASSICO – E’ stato identificato e denunciato per violenza sessuale nei confronti di minore l’uomo, un 48enne, che lo scorso 4 giugno seduto all’esterno di un bar ha toccato la gamba ad una ragazzina mentre questa passeggiava con alcune amiche lungo il corso principale del paese.

L’episodio è diventato virale grazie ad un video nel quale è ripresa l’intera scena. Dalle immagini ( CLIKKA E GUARDA ) si nota l’uomo toccare la gamba alla giovane che gli passa davanti. La ragazza si ferma chiedendo spiegazioni ma l’uomo con fare indifferente si gira dal lato opposto.

Subito dopo l’uomo discute con un ragazzo, accorso in aiuto della giovane, e improvvisamente lo colpisce al volto.

A quel punto intervengono gli amici di quest’ultimo che, sotto gli occhi increduli degli altri avventori del bar e dei passanti, si scagliano contro il 48enne.

A seguito del pestaggio l’uomo si è recato al Pronto Soccorso della clinica Pineta Grande, dove è stato medicato e dimesso con prognosi di sette giorni.

A far scattare le indagini la denuncia presentata dalla ragazza presso la stazione dei carabinieri di Falciano del Massico i quali hanno acquisito le immagini dalle telecamere di sorveglianza del locale e nel giro di poche ore sono risaliti all’identità dell’uomo. Non è andata meglio ai tre giovanissimi tra i 17 e 19 anni che hanno aggredito il 48enne subito dopo: per loro è scattata una denuncia per aggressione