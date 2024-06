GURDA I VIDEO. Un uomo tocca e molesta una ragazza, poi colpisce un giovane e viene pestato dai suo amici

Il fatto si è verificato oggi pomeriggio all’esterno di un bar lungo il corso principale di …

FALCIANO DEL MASSICO -(g.g.) Allora occorre essere molto politically correct per dire che la violenza non è mai giustificata e che non è mai uno strumento per risolvere le controversie.

Probabilmente, come mostrano i video in calce a questo articolo, la persona di una certa età mal si è comportata davanti a un bar centro del comune di Falciano del Massico andava semplicemente denunciato per una molestia, perché è una molestia, che passeggiando con le amiche e passando davanti all’uomo ha subito un tocco volontario alla gamba da questa persona.

Quando la ragazza si è rizzelata e ha voluto riprendere l’uomo ancora seduto al tavolino del bar probabilmente a quel punto sono arrivati sono arrivati alcuni ragazzi, forse suoi amici, i quali in un primo tempo stavano solo discutendo con l’uomo che, infatti, si alza dal tavolo e si allontana con un giovane, probabilmente quello più vicino alla ragazza, gli dice qualche parola e poco dopo gli molla uno schiaffo molto forte al giovane provocando la violenta reazione di altri ragazzi.

Reazione molto dura al punto che l’uomo viene sbattuto con la testa contro un’auto.

Essere politically correct per non dire e per non certificare e timbrare la frase “se l’è cercata” anche se siamo convinti che in tanti lo diranno. Sanzionabile e deprecabile è sia il comportamento di questi giovani che hanno usato la violenza per fermare, in qualche modo, il fare di questo anziano ma ancor più grave è il comportamento dell’uomo il ricorre al famigerato pizzicotto, che è una delle cose più odiose che ancora sopravvivono in un rapporto arcaico, iper maschilista in un rapporto tra uomini e donne.

La ragazza che è una ragazza di questo tempo però, ha reagito con fermezza e questo forse ha determinato anche l’atto di violenza deprecabile nella stessa misura in cui lo è stato l’atteggiamento e l’azione dell’uomo.