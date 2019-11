GUARDA I VIDEO. Percolato, pioggia nei bagni, docce distrutte. CASAL DI PRINCIPE cronaca di una vergogna al cantiere dei rifiuti

CASAL DI PRINCIPE – (g.g.) Elpidio Martucci è un sindacalista. Non ha un eloquio convenzionale, non parla il sindacalese. Dunque, è un sindacalista vero. Mosca bianca in un mondo in cui si sta per risolvere qualche problema personale proprio e della propria famiglia, per contrattare qualche posto di lavoro in cambio di posizioni più morbide. Stamattina, Martucci è stato chiamato dalla rabbia e anche dalla disperazione degli operai, degli operatori ecologici che lavorano per Senesi nel cantiere di Casal di Principe.

E invece di star lì a ciurlare nel manico, a far diplomazia con le dirigenze del comune e dell’impresa, ha acceso la telecamera del telefonino e ha girato un magnifico reportage. Naif quanto si vuole, ma tremendamente efficace. Un vero e proprio schiaffo in faccia. Questi operatori ecologici che, probabilmente, per ottenere il posto hanno dovuto far la trafila per farsi raccomandare, quanto devono sopportare ancora per questa grandiosa concessione che è stata loro riconosciuta? Acqua, percolato, condizioni malsane. Quell’autoparco che oggi ospita la rabbia e lo stato di agitazione dei dipendenti di Casal di Principe della Senesi, è il segno di un’indecenza che attesta la vera situazione di totale arretratezza, di corruzione morale e materiale insieme.

In quell’autoparco, in quel cantiere, dentro a quei camion, si consuma la quotidiana ipocrisia di un paese, di un territorio, che, comune di Casal di Principe in testa, partendo dal sindaco progressista e di sinistra Renato Natale, si gira sempre e comunque dall’altra parte, facendo, diciamocela tutta, gli interessi degli sfruttatori.