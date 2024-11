GUARDA IL BLITZ DI LUCA ABETE. La “truffa” della Carta del Docente nel casertano. ECCO DOVE

L’inviato di Striscia ha scoperto che ci sono dei negozi, di una stessa catena, che consentono di acquistare altro trattenendo il 20% dell’importo

CASERTA – Luca Abete si occupa ancora del Bonus di 500 euro a disposizione di ogni insegnante per acquistare libri, corsi e dispositivi elettronici per l’attività didattica. C’è però chi lo usa per comprare elettrodomestici di tutti i tipi. L’inviato di Striscia ha scoperto che ci sono poi dei negozi di una stessa catena che si sono spinti oltre.

Nel servizio andato in onda ieri, Abete è stato nel casertano ed ha documentato come funziona il sistema: su 500 euro della Carta del Docente, il beneficiario può acquistare qualsiasi cosa per un massimo di 400 euro perché i restanti 100 euro (il 20% del totale) viene trattenuto dal negoziante per aggirare i paletti imposti dalla legge.