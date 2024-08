GUARDA IL VIDEO. Al telegiornale il dramma dell’alluvione e dei dispersi: “Un’apocalisse”

Il racconto dei residenti di Talanico che parlano di “tragedia annunciata”. NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN FELICE A CANCELLO – È entrata nel peggior modo possibile all’interno del racconto di cronaca nazionale la città di San Felice a Cancello e la sua frazione di Talanico.

Parliamo ovviamente della disastrosa alluvione e della frana che ha colpito la zona nella giornata di ieri, martedì, e della scomparsa di Giuseppe Guadagnino e di sua mamma Agnese Minieri, dispersi da ore.

Tra le tante emittenti nazionali presenti anche le telecamere di Studio Aperto, il telegiornale di Italia Uno, seconda rete Mediaset.

La giornalista della TV del biscione Bruna Varriale si è recata a San Felice a Cancello, mostrando le immagini per devastante day after dell’alluvione.

Diverse le persone intervistate. C’è chi parla di tragedia annunciata e chi di una vera e propria apocalisse, con acqua alta fino a due metri.

L’intera comunità sanfeliciana prega per Giuseppe e Agnese e lavora senza sosta per rimettere in sesto la frazione.