GUARDA IL VIDEO. Auto scassinata davanti all’alimentari a due passi da viale Carlo III

SAN NICOLA LA STRADA – Ennesima auto scassinata nel casertano. Si ferma a fare la spesa e al ritorno la trova con i vetri spaccati. È accaduto a San Nicola La Strada, dinanzi al negozio di alimentari Pane, Gusto e Fantasia di Via Pertini a pochi metri dalla rotonda che incanala i veicoli verso San Nicola la Strada, Capodrise o Marcianise.

Il tempo di fermarsi a comprare pane e latte, tornando a casa dopo il lavoro, e trova la propria auto, lasciata in sosta in strada, con i vetri completamente mandati in frantumi e svaligiata.

E’ stato il proprietario della vettura a rendere nota la vicenda rivolgendosi al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli inviandogli dei filmati che hanno documentato la situazione.