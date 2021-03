GUARDA IL VIDEO. “Beccati” ad abbandonare rifiuti sotto l’occhio della telecamera

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Tre persone sono state beccate dalle telecamere di sorveglianza a gettare rifiuti in strada a Santa Maria Capua Vetere. Qui sotto pubblichiamo il video collegato ad un post dell’amministrazione comunale che spiega: “Continua in maniera puntuale l’attività di monitoraggio del territorio cittadino attraverso i numerosi impianti di videosorveglianza fatti installare in questi anni dall’Amministrazione Mirra che stanno dando risultati concreti grazie all’attività sinergica tra Ufficio Igiene del Comune e Polizia Municipale. Chi non rispetta la nostra Città viene sanzionato”.