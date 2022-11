GUARDA IL VIDEO. CAPUA. Banda di ladri tenta assalto in villa, costretti alla fuga

In 4 hanno cercato di introdursi in un’abitazione mentre i proprietari erano in casa

CAPUA – Un tentativo di furto è stato sventato a Capua grazie al guardiano virtuale. Qualche notte fa 4 individui hanno cercato di introdursi in un’abitazione mentre i proprietari erano in casa.

Attraversati i vicini binari ferroviari, adiacenti all’abitazione, si sono diretti verso il muro di cinta con la volontà di fare irruzione.

Ignari che la casa fosse sorvegliata dai guardiani virtuali i quali hanno tempestivamente avviato i protocolli di emergenza sono stati costretti alla fuga.