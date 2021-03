GUARDA IL VIDEO. CASAPESENNA, malviventi forzano abitazione con una spranga

CASAPESENNA – “Stamattina questi maledetti delinquenti hanno forzato il portoncino aprendolo con una spranga di ferro. Per fortuna non è successo nulla di grave. State attenti a questa macchina. Soprattutto in questo periodo di pandemia con i nostri figli a casa”.

Con queste parole, un cittadino casapellese ha introdotto il video che pubblichiamo di seguito, nel quale si vede l’auto dei malviventi tentare il colpo in pieno giorno:

https://www.facebook.com/antonio.fontana.5439/videos/1687129314791169