GUARDA IL VIDEO. CASERTA. Via Napoli completamente bloccata da un pullman. Ecco cosa è successo

F/ Il video è stato pubblicato sui social, attraverso il gruppo Facebook Ciochevedoincittà Caserta

CASERTA – È probabile che questo video porterà a lunghe, inevitabili polemiche tra i cittadini di Caserta.

Stamattina una parte del centro città, ovvero la strada parallela a corso Trieste e a via Roma, cioè via Napoli, è rimasta bloccata a causa di un pullman, impossibilitato a passare in considerazione del restringimento della carreggiata dovuto a dei lavori in corso.

Ciò che ha provocato lo stop, secondo quanto emergerebbe dalle immagini, in realtà sarebbero state le auto parcheggiate sulle strisce bianche, ma che, nelle quali, da diverso tempo è vietata alla sosta, proprio per non restringere ancor di più il tratto di strada, a causa dei ponteggi che già ne hanno accorciato la larghezza.

Chiaramente,

il pullman era fermo e dietro tutti quanti gli altri mezzi.