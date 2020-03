CASAGIOVE – La figura di Enzo Melone, al di la di quelle che sono le varie posizioni politiche, è senza ombra di dubbio al di sopra di ogni sospetto per quel che rguarda il vero sentimento che lui nutre per la città che gli ha dato i natali e in cui ha sempre vissuto. Per cui abbiamo deciso di pubblicare il suo appello in questo momento di emergenza sanitaria nazionale.