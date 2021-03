GUARDA IL VIDEO dei ladri in azione a MONDRAGONE. Due colpi messi a segno nel giro di poche ore

MONDRAGONE ( Maria Assunta Cavallo) – La banda di ladri che si aggira per le strade della cittadina rivierasca, ha colpito ancora. La tecnica usata da questi criminali è sempre la stessa; uno di loro scende dal veicolo e suona il campanello dell’abitazione presa di mira, se nessuno risponde, il gioco è fatto. Due i colpi messi a segno solo oggi: uno questa mattina alle ore 11.00 in via Tanara, il secondo in un’abitazione di via Sele. La banda composta da 5 persone viaggiava a bordo di una Seat Leon nera come mostrano le immagini estrapolate da un sistema di videosorveglianza.