GUARDA IL VIDEO. Dice di accudire i cani mentre i proprietari sono in vacanza, ma prende i soldi e li abbandona. Giovane casertano scoperto da Le Iene

SAN MARCELLINO – L’inchiesta rivelata dalla trasmissione “Le Iene” ha messo in luce una truffa compiuta nell’Agro aversano, ma ha anche portato alla ribalta un problema ben più ampio: quello dell’abbandono di animali nel casertano.

Le strade e le campagne del Casertano, infatti, sono spesso teatro di abbandoni di animali, soprattutto cani, che vengono lasciati senza cura né protezione.

La reporter dalla trasmissione “Le Iene”, Nina Palmieri, ha indagato su Giovanni Battista, un giovane che, spacciandosi per il gestore di una pensione per cani, avrebbe ingannato numerosi cittadini. Giovanni si proponeva come affidatario per gli animali di famiglie che non potevano occuparsene, chiedendo un pagamento per le spese di mantenimento. Tuttavia, una volta ricevuti i soldi, abbandonava i cani in zone isolate.

Le vittime, visibilmente indignate, hanno raccontato le loro esperienze, rivelando che molti cani sono stati ritrovati vagare senza meta nelle campagne locali. L’inchiesta ha già portato alla raccolta di informazioni utili per rintracciare gli animali abbandonati, mentre alcune persone stanno valutando azioni legali contro il giovane.

Il fenomeno, già ampiamente denunciato da associazioni animaliste e dai cittadini, è in continua crescita, aggravato anche dall’incapacità di alcune strutture di accogliere tutti gli animali in difficoltà. Molti di questi cani, come nel caso di quelli fintamente accuditi da Giovanni, finiscono per vagare in aree isolate, esposti a maltrattamenti, malattie, fame e pericoli.

L’inchiesta ha quindi messo in luce non solo la truffa perpetrata dal giovane, ma anche una realtà tragica che colpisce quotidianamente migliaia di animali.

