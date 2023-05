GUARDA IL VIDEO. FOLLIA IN PIAZZA. Lite armati di martello e bastoni per “quello che hai fatto con mia moglie”

VITULAZIO – Situazioni del genere, quando non provocano ferimenti dei protagonisti, rischiano anche di far ridere. Una scena grottesca, particolarissima, come può essere una lite in piazza tra due (presunti) spasimanti, è inevitabile che solletichi anche il nervo della comicità.

Ne possiamo scrivere con una certa dose di tranquillità perché la rissa esplosa pochi giorni fa nella piazza centrale di Vitulazio non ha riportato ferimenti.

Due uomini si sono minacciati, armati di martello e quello che sembra un bastone di legno, nei dintorni di alcuni bar del centro cittadino. A provare a separarli un giovane, tra i venti e i trent’anni, che sembrava quasi affranto, più che preoccupato dai due duellanti.

Come si capisce dal video – e per questo abbiamo scritto di spasimanti – al centro della discussione c’è un comportamento scorretto, o ritenuto tale, avuto da uno dei due contendenti con la moglie dell’altro.