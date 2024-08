GUARDA IL VIDEO. Lo smargiasso e la controcultura. In Mercedes con i soldi in contanti e un orologio extralusso. Giovane si riprende mentre va a velocità folle per le strade di FRIGNANO

Lo conosciamo bene il format, divenuto oggetto di denuncia del deputato di sinistra napoletano Francesco Emilio Borrelli. Il primato dell’apparenza, dei soldi facili su cui per decenni tutte le camorra locali hanno reclutato decine e decine di ragazzi. NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

FRIGNANO – ““Borrelli questo ragazzo sfreccia di continuo con la sua auto di lusso in piena città, a Frignano. Andrebbe fermato”

Questa la didascalia che presenta il post social pubblicato dal parlamentare di AVS, Francesco Emilio Borrelli, su un ragazzo che per le vie di Frignano percorre le strade della città con la sua Mercedes a quasi 100 km all’ora.

Orologio elegante, soldi in contanti, tutto mostrato con la volontà di farsi vedere. La ricerca dell’attenzione, della popolarità e del successo mostrando denaro e, quindi, potere. Una dinamica sulla quale la criminalità ha spesso preso a mani piene per invogliare i giovani, perennemente alla ricerca di denaro in un luogo come il nostro che offre ben poche speranze lavorative a chi non è nato già con la camicia, ad entrare nei ranghi.

Poi, il ragazzo in questione sarà di sicuro un giovane che si spacca la schiena 8-10 ore al giorno, ma far finta che non esista un collegamento tra queste immagini, questa ostentazione e una controcultura che da decenni impera nella nostra provincia sarebbe avere sostanzialmente il prosciutto sugli occhi.

Il ragazzo ha cancellato il video dai suoi canali social, ma dopo che il parlamentare ha ricevuto la segnalazione di queste immagini immortalate pubblicate su Tik Tok.