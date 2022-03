GUARDA IL VIDEO MARCIANISE. Franca Nubifero è tranquilla, ma la sua assicurazione sulle stangate della Corte dei Conti somiglia alla “garenzia” di Tony Tammaro

Dopo l’ultima determina, più che temeraria, che ha condotto all’assunzione, da noi ampiamente analizzata e valutata di Salvatore Fattore, ne avrebbe parlato a qualche collega

MARCIANISE – Franca Nubifero, che ultimamente ha trovato la sua giusta dimensione amministrativa, precisando, in calce agli atti da lei firmati, di sottoscriverli in quanto “posizione organizzativa facente funzioni”, è dotata di una intelligenza sufficiente a farle comprendere i rischi che sta correndo, apponendo quella sua firma sotto a diversi atti spericolati, ultimo della serie quello riguardante l’assunzione di Salvatore Fattore (CLICCA E LEGGI).

Nei giorni scorsi avrebbe confidato a qualche altro dipendente del Comune di Marcianise questa sua consapevolezza.

Allo stesso tempo avrebbe aggiunto di non temere più di tanto eventuali conseguenze economiche, derivate da possibili e a questo punto probabili interventi da parte della Corte dei Conti, in quanto lei ha sottoscritto un assicurazione a copertura di eventuali stangate ricevute in conseguenza dell’esercizio delle proprie funzioni.

A parte il fatto che non è detto al 100% che un’assicurazione copra ogni tipo di eventuale condanna inferta dalla Corte dei Conti, dovendosi stabilire se ciò sia accaduto in conseguenza di un comportamento colposo oppure doloso.

Ma non è questo il punto che vogliamo sottolineare.

Siccome siamo dei buontemponi, l’assicurazione ma soprattutto il modo con cui ne parla Franca Nubifero ci riporta dritti dritti ad una delle opere magnae del grande Tony Tammaro, che nella straordinaria canzone “A Smart”, ad ogni piccolo e grande accidente che colpiva la sua macchina comprata di seconda mano, cantava più o meno così: che mi frega, “tanto tengo a’ garanzia”.

Invitandovi ad ascoltare la canzone, che pubblichiamo per l’occasione in testa all’articolo, vi diciamo che l’assicurazione di Franca Nubifero somiglia molto alla “garenzia” di Tony Tammaro.

Il quale, però, alla fine si schianta contro il muro.