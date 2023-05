GUARDA IL VIDEO. Pronto il maxi sfratto per una famiglia “abusiva”

SANTA MARIA A VICO – Si sta tenendo in questi minuti uno sfratto di abitazioni, ritenute occupate in maniera abusiva dal comune di Santa Maria a Vico, in via Figliarini.

Inizialmente i cittadini temevano un’operazione ben più complesso, essendo presenti all’esterno della locale caserma dei carabinieri un numero importante di mezzi tra ambulanza, camionetta della polizia anti sommossa, due vetture della polizia municipale, una della guardia di finanza e un mezzo dei vigili del fuoco.

Non si tratta del primo tentativo di sgombero di questa abitazione, visto che il nucleo familiare si era reintrodotto nell’immobile già oggetto di una prima ordinanza di sgombero. Probabilmente, questo dispiegamento è collegato proprio alle difficoltà avute nella precedente operazione.