GUARDA IL VIDEO. Rione Acquaviva, il fumo denso di una pizzeria fa infuriare i residenti. Ora…

CASERTA – (t.p.) Se non è ancora rabbia, è, quantomeno, forte disappunto. I residenti di rione Acquaviva, importantissima e popolosissima area della città di Caserta, a confine con San Nicola, hanno intenzione di muoversi, anche formalmente, per evitare che i fumi provenienti, a quanto pare, da una pizzeria della loro zona, ammorbino le mattinate e anche le serate, in un periodo le cui condizioni atmosferiche sono già problematiche di per sè, con l’avvento di questa forte ed improvvisa calura.

Dovrebbe trattarsi della canna fumaria di un locale che, a quanto si dice, insisterebbe ad un’altezza non congrua rispetto a quelle che sono le normali modalità di emissione dei fumi legate ai forni in utilizzo. Ovviamente è probabile che presto del fatto si occupino anche le autorità sanitarie. Noi saremo qui a raccontarvi eventuali novità.