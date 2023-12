GUARDA IL VIDEO. SCONTRI AL PINTO. Battaglia tra tifosi di Casertana e Foggia. Diversi feriti, uno in ospedale

CASERTA – Sarebbero tre i tifosi feriti negli scontri tra ultras della Casertana e del Foggia, avvenuti durante il primo tempo del match di campionato che si sta disputando allo stadio Alberto Pinto di Caserta.

A quanto pare, alcuni tifosi del Foggia sarebbero riusciti a superare le recinzioni, entrando in campo. Da lì la reazione di altri ultras della Casertana e gli scontri avvenuti praticamente a pochi metri dai giocatori.



Oltre ai tre ultras, ci sarebbe anche un poliziotto rimasto ferito e uno spettatore colpito da malore.



La polizia in tenuta antisommossa è intervenute ed è rimasta in campo per il secondo tempo del match. Un’ambulanza ha trasferito uno dei feriti in ospedale.