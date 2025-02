GUARDA IL VIDEO. Supermercato del casertano “salvato” dal blitz dei ladri

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SAN MARCELLINO – Una banda di ladri è giunta a bordo di un’auto presso il supermercato “Jolly Market SRL” di San Marcellino.

Dalle immagini video si nota che i malintenzionati si sono subito fiondati verso l’ingresso principale e, con l’ausilio di attrezzi da scasso, hanno provato ad aprire un varco per entrare.

Non sapevano che il supermercato è sorvegliato dai Guardiani Virtuali che, connessi da remoto e in tempo reale dalla piattaforma tecnologica BOR, in Partnership con l’istituto di vigilanza privata DSS Security, hanno rilevato la loro presenza e hanno avviato i protocolli di emergenza costringendoli alla fuga!

Questo episodio conferma quanto sia importante dotarsi di sistemi di sicurezza di ultima generazione per contrastare il crescente numero di intrusioni e furti. In un’epoca in cui i rischi per la sicurezza sono in costante aumento, dotarsi di un sistema di sicurezza che impiega tecnologia all’avanguardia abbinata a una presenza costante virtuale, è diventato necessario per assicurarsi un’efficace protezione contro i furti e le intrusioni.

