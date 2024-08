GUARDA IL VIDEO. Turisti affrontano incendio durante l’escursione nel casertano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

TEANO (EZ) – Un vasto incendio è stato individuato da due persone durante una escursione sulla via Francigena, ieri 23 agosto 2024. Al momento della scoperta il rogo risultava già attivo da alcune ore aveva già consumato arbusti e la fitta vegetazione ai margini della strada. Si tratta della stessa via che conduce alla Panchina Gigante, nota anche come Bin Bench.

Una strada fino a qualche anno fa poco o per niente frequentata, ovvero utilizzata quasi esclusivamente dai residenti e dai diversi proprietari terrieri. Oggi, quella stessa via, risulta tra le più ambite dai pellegrini e dalle numerosissime persone che anche solo per pura curiosità o per diletto vi si avventurano per raggiungere la Panchina.

Per il rogo, come si nota nel video, ci si riferisce più precisamente all’area nei pressi dell’Antico lavatoio della frazione Casamostra di Teano. Il luogo che ha fatto da scenario alla pregevole manifestazione posta in essere dall’Associazione «Casamostra Rinasce». Subito si è proceduto alla geo-localizzazione e alla ripresa di una breve clip. Tutto il materiale è stato inviato seduta stante alle Autorità per l’attivazione infirmata dei Vigili Del Fuoco.